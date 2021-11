Ausgeweitete Maskenpflicht: Wie groß ist ihre Wirksamkeit?

Die Maskenpflicht wird deutlich ausgeweitet: FFP2-Maskenpflicht gilt in allen (geschlossenen) Innenräumen (ausgenommen ist der Privatbereich) und damit auch am Arbeitsplatz (außer es gibt bauliche Sicherheitsmaßnahmen). Auch in den Schulen kommt ab Montag eine durchgehende Maskenpflicht, auch im Unterricht, und zwar für alle Schulstufen. Lehrkräfte, Verwaltungspersonal und Oberstufenschülerinnen und -schüler müssen durchgehend FFP2-Masken tragen, in Volksschulen, AHS-Unterstufen, Mittelschulen und Sonderschulen reicht auch ein Mund-Nasen-Schutz (eine chirurgische bzw. eine sogenannte Alltagsmaske aus. Aber wie hoch ist die Wirksamkeit der Masken?