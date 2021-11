Corona: Wie wird es jetzt mit den Neuinfektionen weitergehen?

Mehr als 15.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden – ein neuer "Rekord"; 55 weitere Todesfälle; plus 64 Patienten in Normal- und plus 12 in Intensivabteilungen: Wir sind in einem Bereich, wo wir meilenweit von einer Kontrolle der Erkrankungszahlen entfernt sind“, sagt der Salzburger Infektiologe Richard Greil. Aber wie geht es jetzt weiter?