Eine Million Infektionen offiziell: Wie groß ist die Dunkelziffer?

Derzeit zeige sich, dass der Unterschied zwischen einer Impfrate von knapp über 60 Prozent (Oberösterreich) und 72 Prozent (Burgenland) "einen gewaltigen Unterschied in der Dynamik des Infektionsgeschehens" ausmache, betont Popper. "Im Moment sind wir in der Pandemie in einer Phase, in der die Intensivkapazitäten weitgehend ausgeschöpft sind und wir mit einer Zeitverzögerung einen Anstieg in der Hospitalisierung sehen. Da müssen sich die Politiker die Frage stellen, ob sie sich das weiter anschauen wollen. Wir können sie nur darauf hinweisen, wie die Situation derzeit ist."

Wie lange der Anstieg bei den Infektionszahlen noch andauern werde, hänge von zwei Faktoren ab: "Wie schnell kommen wir mit den Impfungen voran - und mit welchen Maßnahmen drücken wir gegen die Virusausbreitung."

Derzeit sind 65,5 Prozent der Gesamtbevölkerung doppelt geimpft.

Auch in Deutschland geht man von einer großen Dunkelziffer bei den Infektionszahlen aus. Laut einer deutschen Studie wurde zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 jede zweite mit SARS-CoV-2 infizierte Person nicht getestet und blieb damit für die Statistik unerkannt. In einem aktuellen Interview mit der deutschen Welle sagt der Epidemiologe Hajo Zeeb, dass derzeit in Deutschland "die uns bekannten Fälle zwischen der Hälfte und einem Drittel der tatsächlichen Zahlen ausmachen".

"Es ist davon auszugehen, dass Deutschland eine noch viel höhere Dunkelziffer hat", sagt Popper, "weil sie viel weniger testen als wir in Österreich".