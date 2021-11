"Lage ist dramatisch": Van der Bellen und Mückstein fordern rasche Maßnahmen

Es wird jedenfalls spannend, wer sich bei der bevorstehenden Krisensitzung am Freitag in Tirol, wo alle Landeshauptleute, Kanzler Schallenberg und der Gesundheitsminister anwesenden sind, durchsetzen wird - Mückstein oder die Türkisen.

Am Woch waren Meinungsverschiedenheiten zwischen Schallenberg und Mückstein über das weitere Pandemie-Management offen zutage getreten. Der Minister hatte sich am Sonntag für nächtliche Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte ausgesprochen und eine Entscheidung für diesen Mittwoch angestrebt. Schallenberg wies dies postwendend zurück. Deshalb tagte Mückstein intern u.a. mit dem Krisenstab des Ministeriums, Mitgliedern der AGES sowie der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG), mit Intensivmedizinern und Mitgliedern des Corona-Prognosekonsortiums.

Ausgangssperren in der Nacht als Kompromiss?

Ein Lockdown in den Nachtstunden könnte der Kompromiss in der Koalition sein, um die vierte Welle zu brechen. Dafür müssen die persönlichen Kontakte um 30 Prozent reduziert werden, so die Meinung der Experten. Mit einer nächtlichen Ausgangssperre wäre dies zu schaffen.