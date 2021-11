Wie die Koalition aus ihrer Krise kommen will

Was zur eigentlichen, zur zentralen Frage führt, nämlich: Worauf legen sie’s weiter an, die Koalitionsparteien? Liegt diese Regierung möglicherweise in den Endzügen?

Wer sich am Dienstag mit relevanten Vertretern der Regierungsparteien unterhielt, der bekam in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Antworten. So heißt es in der ÖVP-Bundespartei, die Stimmung in der Koalition sei „noch immer um ein Vielfaches besser als 2015, 2016 in der Großen Koalition“. Und auch die Gesprächsbasis in den Jour-Fixe-Runden, also in den Sitzungen, in denen die zweite Reihe der Parteien miteinander verhandelt, sei „unverändert gut“.