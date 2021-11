Ursachen und Umgang: Was uns vermehrte Impfdurchbrüche lehren

Bei intranasal (in die Nase) verabreichten Impfstoffen werden direkt Antikörper an der Schleimhaut im Nasen-Rachen-Raum gebildet, sodass das Virus gar nicht erst in den Körper eindringen kann. "In diese Richtung wird viel geforscht, einige Hersteller haben Kandidaten in der Pipeline", erläutert Bergthaler. Immunologisch sei klar, dass man bei Infektionen, die über die Schleimhäute übertragen werden, den Versuch startet, genau dort eine Immunität hervorzurufen. "Die Antikörper-Titer im Blut sind die eine Sache, viel wichtiger sind aber jene an den Schleimhäuten. Intranasale Impfstoffe könnten in diesem Sinne ein wesentlicher Schritt vorwärts sein."

Wie behandelt man milde Durchbrüche daheim?

Zur Linderung von Fieber und Gliederschmerzen empfiehlt Ernest Zulus, ärztlicher Leiter des Ärztefunkdienstes, bis zu vier Mal täglich Paracetamol einzunehmen. "Das ist gut verträglich, auch während der Schwangerschaft." Alternativ könne zu Ibuprofen gegriffen werden. Es kann ebenfalls von Angehörigen rezeptfrei in der Apotheke geholt werden. "Beide Mittel wirken bei Corona-Impfdurchbrüchen genauso gut wie bei Erkältungen." Mentholhaltige Salben zum Einreiben der Brust, pflanzliche Hustensäfte, Nasensprays oder das Inhalieren mit Salzwasser sind ebenfalls wohltuend. Zulus rät zur Anschaffung eines Sauerstoffsättigungsmessgeräts: "Bei starkem Husten kann man per Pulsoxymeter messen, wie es mit der Sauerstoffsättigung aussieht. Bei gesunden Menschen ist bei unter 92 Prozent Alarm angesagt." Spätestens, wenn man Probleme mit dem Atmen bekommt, sollte man Rettung (144) oder Ärztefunkdienst (141) rufen. Cortison-Präparate oder antivirale Medikamente eignen sich nicht für die Eigentherapie und werden vom Arzt verschrieben.