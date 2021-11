"Covid-Kranke zu Hause pflegen": Haslauer-Vorschlag für Ärztin "wahnwitzig"

Die Lage in Oberösterreich und Salzburg spitzt sich weiter zu. Ärzte und Spitäler melden eine zunehmende Überlastung, das medizinische Personal arbeitet am Limit, in Krankenhäusern herrscht Ausnahmezustand. Während sich die Salzburger Spitäler mittlerweile auf Triagen vorbereiten, also Vorkehrungen dahingehend treffen, wie sie auswählen, welche Patienten eher versorgt werden können als andere, lehnt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) Lockdowns weiterhin ab. Stattdessen präsentierte er am Dienstag einen Stufenplan, der etwa vorsieht, Covid-Patientinnen und -Patienten zu Hause statt im Spital zu versorgen.