Corona-Lage: Wo in Österreichs Spitälern bereits die Triage droht

Was ist damit gemeint? Einer der vielen Parameter, die in die Berechnung des Krisenverlaufs mit einfließt, sind die Kapazitäten auf den Intensivstationen. Diese werden von den Spitälern selbst gemeldet, weil nur sie beurteilen können, wie viele Patienten in den nächsten Tagen mit wie viel Personal sinnvoll betreut werden können.

In diese Selbsteinschätzung der Spitäler fließt aber die Prognose der Krisenstäbe mit ein – soll heißen: Wenn Spitäler damit rechnen, dass noch viele Patienten mit schwersten Covid-Verläufen versorgt werden müssen, sind sie bei der Entscheidung, wer jedenfalls in eine Intensivstation muss rigider als in medizinisch entspannten Phasen.

Kritische Lage in Oberösterreich

„Es wird ganz genau abgewogen, wer ein Intensivbett braucht und wer nicht“, bestätigt Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor des Salzkammergut Klinikums und Mitglied des OÖ-Landeskrisenstabes. Komme es zu Engpässen, werde der stabilste Patient auf die Normalstation verlegt.