Corona-Infektionen: Jetzt sollten alle PCR testen – auch die Geimpften

Etwas anders sieht Czypionka die Sache bei Menschen, die sich schon den dritten Stich geholt haben: „Weil sie sich und andere weitaus seltener anstecken, sollten sie sich nicht so oft testen müssen, einmal pro Woche reicht da.“ Das könne ein Zuckerl für doppelt Geimpfte sein, sich boostern zu lassen. Das Problem: Es wird sechs Wochen dauern, bis man in ganz Österreich so viel testen kann, wie nötig wäre.

Verschiedene Testverfahren

Um ausreichende und schnellere Tests machen zu können, gibt es neben der PCR-Methode weitere Verfahren, wie etwa RT-Lamp und andere. Auch bei diesen wird wie bei der PCR das Viruserbgut direkt nachgewiesen, ein Ergebnis soll in 20 Minuten verfügbar sein. Diese hält Gregor Hörmann (Österreichische Gesellschaft für Labormedizin) für interessant und vielversprechend. „Die sind aber in der Bedienung derzeit noch nicht so einfach, dass sie einen Vorteil gegenüber den PCR-Tests brächten. Bei den Tests sehe ich eher das Problem der Logistik als der Methode.“

Doch selbst wenn genug Tests machbar wären: „Die Inzidenzen sind gerade so katastrophal, dass wir die Notbremse ziehen müssen. Schließlich landen viele, die sich jetzt infizieren, in Spitälern und auf Intensivstationen. Und weil sie dort in der Regel sehr lange liegen, stauen sich die Patienten und die Situation wird in den nächsten Wochen immer schlimmer.“ Fazit: „2-G-Plus ist ein wichtiger Baustein zur Bekämpfung dieser Pandemie.“