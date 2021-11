Geldprämien fürs Impfen? Gesundheitsminister ist skeptisch

Hilfesuche

Für Frauenministerin Susanne Raab sind die rund 11.000 Erst-Impfungen, die mittlerweile jeden Tag stattfinden, ein guter Anfang, aber noch nicht genug, um die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen. Bei ihrem eigentlichen Thema, dem Frauen- und Gewaltschutz, erinnerte Raab daran, dass es auch in Zeiten eines Lockdowns "ausreichend Plätze in Gewaltschutzzentren und Frauenhäusern" gebe. "Sie finden in ihrer Nähe Hilfe", sagte Raab in die Richtung von hilfsbedürftigen Frauen. "Bitte nutzen Sie die Möglichkeit!"