Virologe: "Lockdown-Ende am 12. Dezember ist kaum möglich"

Es sind keine erfreulichen Nachrichten, die Virologe Christoph Steininger, im KURIER-Interview verkündet – vor allem in Bezug auf das geplante Lockdown-Ende am 12. Dezember für Geimpfte. "Daran glaubt er ebenso wenig wie an das Christkind", sagt der Mitbegründer der "Alles gurgelt"-PCR-Tests, die eine wichtige Säule der Teststrategie der Stadt Wien ist.