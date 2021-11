Sieben von zehn Österreicher sind zumindest einmal geimpft

70 Prozent-Marke bald erreicht

Die 70 Prozent-Marke bei den Erstimpfungen wird damit voraussichtlich am Dienstag erreicht werden. Weil es derzeit zu Meldeverzögerungen im elektronischen Impfregister kommt, könnte sie aber auch bereits am Montag überschritten worden sein. Am Dienstag wurden nämlich allein für den Sonntag knapp 6.000 Erst-, Zweit- und Drittstiche nachgemeldet.

Besonders stark gestiegen sind in den letzten drei Wochen freilich die "Booster-Impfungen". Fast 1,3 Millionen Menschen (14,3 Prozent der Bevölkerung) haben sich mittlerweile den dritten Stich geholt, davon knapp eine Million im November. Besonders viele sind es mit fast 17 Prozent in Niederösterreich, besonders wenige mit elf Prozent in der Steiermark.