Niederösterreichs Krankenhäuser über "systemkritischer Auslastungsgrenze"

Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) ist bei Überschreitung des sogenannten Schwellenwerts für ein sehr hohes Systemrisiko davon auszugehen, "dass die Covid-19-Patienten bereits in deutliche Konkurrenz mit anderen intensivpflichtigen Patienten treten". Die Zahl der Corona-Patienten auf Normalstationen in Niederösterreich ist von zuletzt 482 auf 461 am Donnerstag gesunken. Zeitgleich meldeten die Behörden aber 21 Todesfälle binnen 24 Stunden in Niederösterreich.

Pensionierte Kräfte

Wie bisher werden elektive Eingriffe verschoben, damit Personal auf den Intensivstationen zur Verfügung steht. Im Bedarfsfall könnte auf Kräfte im Ruhestand zurückgegriffen werden. Fast ein Viertel der seit Anfang 2017 pensionierten Ärzte und diplomierten Pflegekräfte hat sich auf Anfrage der LGA bereit erklärt, im Notfall zu helfen. "Sollte zusätzlicher Bedarf bestehen, werden in den Kliniken weitere Kapazitäten für Corona-Patienten geschaffen", teilte die LGA auf Anfrage mit. So wie bisher, werden nicht lebensnotwendige Operationen verschoben, heißt es aus dem Büro von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Man müsse keine Patienten in ein anderes Bundesland verlegen. Hier käme es zu Gute, dass man 27 Standorte im Land hat. Natürlich sei die Situation aber kritisch.

Die Gesundheitssprecherin der niederösterreichischen Sozialdemokraten, Karin Scheele, verlangte angesichts des Überschreitens der "systemkritischen Auslastungsgrenze" eine Entlastung von Arbeitnehmern in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Operationen müssten verschoben werden, "da das Personal an allen Ecken und Enden fehlt", teilte sie in einer Aussendung mit. Die SPÖ fordere seit Jahren - auch in Anträgen im Landtag - bessere Arbeitsbedingungen für Gesundheitspersonal, u.a. mehr Gehalt, weniger Dienststunden, einen wissenschaftlich basierten Pflegeschlüssel sowie die Möglichkeit, pflegende Angehörige anstellen zu können. Kritik übte Scheele an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LHStv. Stephan Pernkopf (beide ÖVP). "Wenn es jetzt kein Umdenken gibt, droht der Kollaps unseres Gesundheitssystems", warnte die SPÖ-Politikerin.