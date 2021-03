Deutschland nähert sich der "Notbremse" + Coronavirus seit Oktober 2019?

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Samstag für Deutschland 16.033 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 99,9 (Vortag: 95,6) und liegt damit an der bedeutenden Grenze von 100,0. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

207 Menschen sind in Deutschland binnen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 74.565. Es wurden bisher insgesamt knapp 2,65 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen müssen sich die Menschen in Deutschland auf eine erneute Verschärfung des Lockdowns und die Rücknahme von Erleichterungen einstellen. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Freitag auf die von Bund und Ländern vereinbarte "Notbremse" ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 hingewiesen. "Und wir werden leider auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen", sagte sie.