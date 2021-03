Negativer Corona-Test erforderlich: Krankenhäuser verschärfen Maßnahmen

Vergangene Woche angekündigt und seit Mittwoch in Kraft: In den burgenländischen Spitälern sind Besuche und Termine in den Ambulanzen nur noch mit einem negativen Covid-Test möglich. Wer einen vereinbarten Termin in einer Spitalsambulanz wahrnehmen oder einen Patienten besuchen will, muss künftig ein negatives Testergebnis mitbringen, teilte die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) mit. Ein Antigen-Test dürfe nicht älter als 48 Stunden sein, ein PCR-Test nicht älter als 72 Stunden.

Diese Regelung gilt seit Freitag aber nicht nur in den burgenländischen Spitälern sondern in allen Krankenhäusern und Kuranstalten in ganz Österreich. Wie in der vierten COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung zu lesen ist, ist bis vorerst 11. April folgendes gültig:

§11 (3) Betreiber von Krankenanstalten, Kuranstalten und sonstigen Orten, an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden, dürfen Besucher und Begleitpersonen (...) nur einlassen, wenn diese ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen darf, vorweisen.