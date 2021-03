Österreicher in Sachen Impf-Tempo pessimistisch

FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak ärgerte sich darüber, dass Anschober zur anstehenden Novelle des Covid-19-Maßnahmengesetz sowie des Epidemiegesetzes "keine Worte" verloren habe. "Diese Novelle ist nämlich in der Form schlichtweg inakzeptabel", so Kaniak. Denn dieses Vorhaben sei "de facto ein Freibrief für unverhältnismäßige Eingriffe des Staates in das Leben aller Österreicher, abgesehen davon, dass wir derzeit noch gar nicht wissen, welche weiteren überschießenden Maßnahmen sich dann in den Verordnungen verstecken mögen", so der FPÖ-Abgeordnete.