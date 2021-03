Epidemiologe Gartlehner: "Weitere Öffnung ist nicht vertretbar"

Nachdem die europäische Arzneimittelbehörde EMA sich weiter für den Einsatz für Astra Zeneca ausgesprochen hat, beginnen Länder wie Italien und Frankreich die Impfungen fortzusetzen.

Österreich hielt im Gegensatz zu den genannten Ländern an der Verimpfung mit dem Vakzin fest. Das Nationale Impfgremium in Österreich diskutierte Donnerstag Abend über den Entscheid der EMA und empfiehlt am Impfplan festzuhalten.