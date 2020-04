Nach schrittweiser Öffnung: Anstieg der CoV-Infektionen blieb bisher aus

Die Coronakrise wird das Land Salzburg nach ersten Schätzungen rund 500 Millionen Euro kosten. Diese Ziffer nannte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Freitag bei einem Mediengespräch. Die Regierung habe sich daher zur Neuverschuldung entschlossen und werde an allen geplanten Vorhaben unverändert festhalten, um in Arbeit und Beschäftigung zu investieren.

Mit einer Verdreifachung der Arbeitslosigkeit in nur sechs Wochen habe sich die Lage in Salzburg "dramatisch entwickelt". "Wir werden daher das Dogma 'Keine Neuverschuldung' schlicht und einfach aussetzen", so Haslauer, "Kaputtsparen wäre jetzt absolut das falsche Signal."