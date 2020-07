Auch in Salzburg kehrt die Maske zurück; Wieder über 100 neue CoV-Infektionen

Die Qualitätshotellerie verzeichnet diesen Sommer bisher eine sehr schwache Auslastung. Die Betten sind im Juli nur zu 40, im August nur zu 37 und im September lediglich zu 30 Prozent ausgelastet, heißt es von der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). Demnach wäre eine Auslastung über den Sommer von 50 Prozent am Ende "ein akzeptabler Erfolg". Üblich wären 70 Prozent.

Der Sommerausblick ist für Hotels am Land verhalten und für Hotels in der Stadt schlecht. In 35 bis 40 Prozent der Hotels liegt die Auslastung um mehr als die Hälfte unter dem Vorjahresniveau, in Stadthotels gar um 73 Prozent darunter, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der ÖHV.

Kleiner Lichtblick: Sieben Prozent der Hotels sind besser ausgelastet als 2019. Zehn Prozent geben an, das Niveau vom Vorjahr zu halten. Vor allem Betriebe in den Topkategorien und in den Seenregionen sind über den Sommer sehr gut gebucht.