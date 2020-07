Fauci warnt US-Bürger "Stecken knietief in der ersten Welle"

Test-Strategie unter schwerer Kritik

Derweil mangelt es auch jetzt noch in diversen US-Städten an der notwendigen Ausrüstung. Krankenhäuser in New Orleans mussten Personen ablehnen, die sich auf das Coronavirus testen lassen wollten. Grund: Es standen schlicht und einfach nicht mehr genügend Tests zur Verfügung. In Phoenix warteten Personen ganze achte Stunden in ihren Autos, um zum Driv-In-Test zu gelangen. In San Antonio mussten Test-Limits eingeführt werden. Kurz und knapp: Die Nachfrage ist zu groß.

"Das ist beunruhigend und zeugt eindeutig von einem Versagen des System", sagte Morgan Katz, Experte für infektiöse Krankheiten an der renommierten Johns Hopkins Universität.

Trump sieht die infrastrukturellen Mängel eher gelassen. "Unser großartiges Test-Prgramm ist weiterhin weltweit führend, mit Abstand", tönte er am Montag auf Twitter. Vizepräsident MIke Pence sagte noch vergangene Woche, dass das Land seine Testkapazitäten erhöht habe, so dass man "jeden testen kann, der getestet werden will". Die Berichte aus der täglichen Praxis spiegeln diesen Befunde nicht wider.