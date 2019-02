Die KURIER ROMY feiert ihr glanzvolles 30. Jubiläum

Zum 30. Mal ehrt die KURIER ROMY Gala Ausnahmekönner aus Film und Fernsehen im deutschsprachigen Raum. Heute wurden im Wiener Grand Hotel die 36 Nominierten in sieben Publikumskategorien vorgestellt. Verliehen werden die begehrten Goldstatuetten am 13. April im glanzvollen Ambiente der Wiener Hofburg. Die Gala, die wieder live in ORF2 (ab 21.10 Uhr) sowie zeitversetzt in 3sat (0.20 Uhr) zu sehen ist, moderiert die vierfache ROMY-Gewinnerin Mirjam Weichselbraun. Wer schlussendlich eine goldene Statuette mit nach Hause nimmt, das entscheidet bis zum 25. März das Publikum via Online-Voting und Wahl-Karten.

"Wir freuen uns auf ein tolles Fest! Die 30. KURIER ROMY muss opulent sein", sagt KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon. Dass die Film- und Fernsehstars vom Publikum gewählt wird, "das passt auch zur mir als neue Chefredakteurin", sagt Salomon, "denn die Leserinnen stehen bei mir im Mittelpunkt, das ist mein Mantra." Auch die Frauenquote bei der ROMY sei schon sehr gut, von insgesamt 35 Nominierten sind 17 Frauen, also fast genau die Hälfte.

Zahlreiche Neueinsteiger in der Liste

Auch 2019 sind wieder einige Nominierte zum ersten Mal auf der begehrten Liste zu finden: Dazu gehören etwa die (Theater-)Schauspielerin des Jahres und Kino-Star Caroline Peters, "Vorstadtweib" Martina Ebm oder "Der Pass"-Akteurin Julia Jentsch. Auch Schauspieler Christopher Schärf ("Nichts zu verlieren") und Paula Beer feiern Premiere in punkto Nominierung. Letztere ist für die ZDF-Serie "Bad Banks" nominiert. Vielversprechend: von der französischen Presse wurde sie für ihre erste große Rolle im Film "Frantz" bereits mit Romy Schneider verglichen.

Thomas Stipsits und Robert Palfrader finden sich diesmal in Schauspiel-Kategorien. Auch Susanne Schnabl und Politologe Peter Filzmaier stellen sich in der Kategorie "Information" erstmals der Publikumswahl.

Das sind die Nominierten für die KURIER ROMY 2019: