Sie trägt es mit Humor, wie so vieles. Man hat auch leichter Lachen, wenn es in der Karriere derart gut läuft. Sie tut, was alle tun: nämlich in Rollen schlüpfen. Aber eben spielerisch. Als Profession ausgeübt seit den späten 1980er-Jahren auf Theaterbühnen in Wien, Graz und Innsbruck. Nach Auftritten in Filmen wie „ Indien“ (1993) oder „Single Bells“ (1998; die Dame am Check-in-Schalter) waren es dann Engagements bei deutschen TV-Serien („Stadt, Land, Mord!“, „R.I.S. – Die Sprache der Toten“), die Proschat Madani den Weg zum Durchbruch ebneten: die Rolle der Psychologin Tanja Haffner in der Erfolgsserie „Der letzte Bulle“ (2010; SAT.1).

Seitdem ist Madani serienweise im TV präsent – von „Cop Stories“ und "Morden im Norden" über „Vorstadtweiber“ bis, jetzt, „Walking on Sunshine“ und immer wieder auch in Rollen auf der großen Leinwand, etwa in „Salami Aleikum“, „Bad Fucking“ oder „Die Mamba“.

Wer Proschat Madani – zumindest kurzfristig – wunschlos glücklich machen möchte, der serviert ihr Topfenstrudel oder Kaiserschmarrn. Die Wienerin in ihr lässt grüßen.