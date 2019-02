Martina Ebm

Ihr Credo als Schauspielerin schilderte sie 2015 im KURIER-Porträt: „Will mit emotionaler Offenheit die Herzen berühren. Darum geht es mir, berühren zu wollen, damit etwas bei den Menschen ankommt.“

Und das natürlich vor der Kamera - und auf der Theaterbühne. Dort stand sie zuletzt u.a. in "Vier Stern Stunden" von Daniel Glattauer (Kammerspiele) und in "All About Eve" im Theater in der Josefstadt. Letzteres war die Rückkehr nach der Babyabsenz von der Theaterbühne: "Ich habe eineinhalb Jahre nicht Theater gespielt, aber gedreht", sagte Ebm - Mutter von Zwillingen - im März 2018 zum KURIER.