Alina Zellhofer

Sie kennt die Spielchen um die Spiele auf dem grünen Rasen und weiß sie einzuordnen: „Es ist ein Fußball-Spiel, keine Operation am offenen Herzen“, meinte sie einmal im KURIER-Interview. Als Tochter von Georg Zellhofer, ehemaliger Bundesliga-Spieler in Steyr, Linz und Graz sowie derzeit Sportdirektor in Altach, ist ihr das Metier und die Mechansimen dahinter von Kindesbeinen an bekannt. Selbst hat sie aber nie Fußball gespielt, das wollte der Vater aufgrund seiner Verletzungshistorie nicht.



Also wurde der Sport anders zum Beruf: Bereits während der Schulzeit sammelte Zellhofer bei Radio OÖ und lokalen TV-Sendern erste Erfahrungen in der Medienwelt. Nach der Matura studierte sie in Wien Journalismus und Medienmanagement. Sie absolvierte Praktika beim ÖFB und in der ORF TV-Sportredaktion sowie mehrmonatige Auslandsaufenthalte an der Universität in Vancouver und beim ZDF in Berlin.

Seit November 2016 ist sie Teil des Kurzsport-Teams, präsentiert „Sport 20" in ORF Sport+ - und seit September 2018, als erste Frau im ORF, „Sport am Sonntag".