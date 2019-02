Schon als junge MTV-Moderatorin fiel sie mit ihrer erfrischend respektlosen und außerordentlich humorvollen Art auf – diese Eigenschaften kommen Nora Tschirner in ihrer Rolle als Kira Dorn im " Tatort" zugute: Gemeinsam mit Christian Ulmen ("Jerks") löst sie die teilweise absurden Weimarer Fälle. Acht an der Zahl waren es für das schräge Ermittler-Duo bereits, zuletzt war Anfang Jänner "Der höllische Heinz" zu sehen.

Nora Tschirner ist die Tochter des Dokumentarfilm-Regisseurs Joachim Tschirner und der Hörfunk-Journalistin Waltraud Tschirner. Gemeinsam mit ihren beiden älteren Brüdern und den Eltern wächst sie in Berlin-Pankow auf. Im Gymnasium trifft sie unter anderem auf Kollegin Sarah Kuttner, mit der sie noch heute befreundet ist. In der Schule ist Nora Tschirner in verschiedenen Theatergruppen und nimmt an ersten Theater-Wettbewerben teil. 1997 erhält sie ihre erste Fernsehrolle in der ZDF-Kinderserie "Achterbahn" in der Folge "Der Ferienjob".

Karrierestart im TV