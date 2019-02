Anfänge

Dass sich die preisgekrönte deutsche Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin ihre Rollen aussuchen kann, hat sie u. a. dem enormen Erfolg des Films " Sophie Scholl - Die letzten Tage" (2005, 19 Auszeichnungen darunter der Silberne Bär und eine Oscar-Nominierung) zu verdanken. Seither gilt die gebürtige Berlinerin als Ausnahmeschauspielerin und hoch geschätzte Charakterdarstellerin.



Ihre Theaterkarriere startete sie an den Münchner Kammerspielen, wo sie von 2001 bis 2006 festes Ensemblemitglied war. Ihren Durchbruch als Filmschauspielerin hatte sie 2004 in Hans Weingartners Kinofilm „Die fetten Jahre sind vorbei“.

Es folgten Filme wie das vielfach ausgezeichnete Biopic "Hannah Arendt" (2012) über die gleichnamige jüdische deutsch-amerikanische Publizistin. Jentsch war als ihre Sekretärin zu sehen. Im Drama "Die Auserwählten" (2014) spielte Julia Jentsch eine Lehrerin, die Ende der 1970er Jahre an der damaligen Vorzeigeeinrichtung Odenwaldschule den sexuellen Missbrauch von Schülern durch den Schulleiter (gespielt von Ulrich Tukur) entdeckt.

Im selben Jahr erschien auch "Monsoon Baby" (2014) mit Jentsch in der Hauptrolle. Der Film erzählt vom Tabuthema Leihmutterschaft. Zwei Jahre später war sie im bewegenden Film "24 Wochen" in der Hauptrolle zu sehen In dem Drama spielt sie eine Frau, die erfährt, dass sie ein schwer behindertes Kind erwartet.