Sie schafft den Spagat zwischen Film und Bühne perfekt, ist in allen Genres daheim und wurde spätestens als Kommissarin Sophie Haas in „ Mord mit Aussicht“ ( ARD) zum Liebling auch des breiten Publikums: Caroline Peters.

In gleich zwei Filmen bewies die gebürtige Mainzerin viel Sinn für Humor. In Eva Spreitzhofers erfolgreicher Culture-Clash-Komödie „Womit haben wir das verdient?“ gibt Caroline Peters die Wanda, das scheinbar weltoffene, liberale Oberhaupt einer klassischen Patchwork-Familie. Doch mit der Weltoffenheit ist es schnell vorbei, als ihre pubertierende Tochter erklärt, sie wolle zum Islam konvertieren. Das Ergebnis: Wanda versucht alles, um ihre Tochter von diesem Vorhaben abzuhalten. Wie Peters diese Mutter am Rande des Nervenzusammenbruchs spielt, ist schlicht furios. Denn Peters sorgt inmitten all der Komik auch für nachdenkliche, sozialkritische Momente.

Weniger um Sozialkritik als vielmehr um eine Attacke auf das Zwerchfell geht es in der Komödie „Der Vorname“. Peters brilliert hier als Elisabeth, als Gastgeberin einer gutbürgerlichen Abendgesellschaft, die schnell aus den Fugen gerät. Das macht sie mit unbändiger Spielfreude.