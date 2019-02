Mit Charme und Bart führt Horst Lichter durch "Bares für Rares". In der nachmittäglichen Trödel-Show im ZDF - auch bei ServusTV zu sehen - schleppen die Teilnehmer unterschiedlichste Fundstücke an. Ob es sich um eine wertvolle Rarität oder wertlosen Krempel handelt, schätzen Experten. Wer aber dann auch noch die Händler-Karte aus den Händen Lichters bekommt, darf aufs große Geld hoffen. Wegen des großen Erfolges gibt es Horst Lichters "Bares für Rares" auch schon in der XXL-Version mit Promi-Unterstützung für den Hauptabend.

Bekannt wurde Lichter aber nicht mit Antiquitäten, sondern mit Kulinarik.

Schicksalsschlag

Mit 14 beginnt er eine Lehre als Koch, arbeitet dann aber im Tagebau der Rhein/Braun-Kohle. Früh hat er mit seiner Gesunheit zu kämpfen: Mit 26 erleidet er einen Gehirnschlag, mit 28 einen zweiten und einen Herzinfarkt. Daraufhin krempelt Lichter sein Leben um.