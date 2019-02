Nicholas Ofczarek

Berufung

Das große Theater war dem gebürtigen Wiener schon in die Wiege gelegt, denn seine Eltern waren beide als Opernsänger erfolgreich. Und die Bühnenluft, die er bereits als Kind inhalierte, hat ihn nie wieder losgelassen. Er studierte in Wien und trat dann den harten Weg durch die Off-Szene an. Davon profitiert er nach eigenen Angaben noch heute.

Früh klopfte das Burgtheater an, wo Ofczarek rasch zu einem absoluten Publikumsliebling und fixen Ensemblemitglied aufstieg. Dort gestaltete er viele große Rollen, bei den Nominierungen für den Nestroy-Theaterpreis ist der zweifache Nestroy-Preisträger ohnehin stets dabei, bei den Salzburger Festspielen stand er drei Jahre lang als "Jedermann" am Domplatz auf der Bühne. Aktuell ist der 47-Jährige in den Stücken "Schöne Bescherungen", "Diese Geschichte von Ihnen", "Mephisto" und "Geächtet" an Burg- oder Akademietheater zu erleben.

Ab 27. März ist er zudem in "Die Ratten" von Gerhart Hauptmann unter der Regie von Andrea Breth am Burtgtheater zu sehen.