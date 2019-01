"Der Pass": Neue Sky-Serie mit Nicholas Ofczarek

Unterschiedlicher als die beiden Hauptkommissare können zwei Menschen gar nicht sein: Ellie Stocker ( Julia Jentsch) ist eine lebenshungrige, zielstrebige, engagierte und aufstrebende Polizistin, die voll im Saft steht. Mit diesem Elan kann ihr Gegenüber gar nichts anfangen: Gedeon Winter ( Nicholas Ofczarek) ist lebensmüde, vom Weg zum Ziel längst abgekommen, versoffen, von Drogen verstrahlt, zynisch, angeekelt von der Welt und seinem Job.

Dieses fleischgewordene Gegensatzpaar wird durch eine Leiche zusammengebracht. Gefunden wurde der Tote an der Grenze zwischen Salzburg und Bayern: Der Oberkörper liegt in Österreich, die Beine in Deutschland. Dieser spektakulär inszenierte Mord steht am Beginn der achtteiligen Serie „Der Pass“, die kommenden Freitag auf dem Bezahlsender Sky startet. Die von Quirin Berg und Max Wiedemann in enger Zusammenarbeit mit der österreichische Filmproduktionsgesellschaft Epo-Film umgesetzte Serie wurde zwischen November 2017 und April 2018 bei Schnee und Minusgraden im Salzburger und Berchtesgadener Land gedreht.

Unter diesen widrigen Einsatzbedingungen gibt dem ungleichen Ermittlerduo ein sich hinter einer Schiachperchten-Maske versteckender Serienkiller grenzüberschreitende Rätsel auf, was vor allem Gedeon Winter gewaltig nervt. Denn der unfreiwillig von Wien nach Salzburg versetzte Kommissar hat alles andere als Bock, mit der übermotivierten Plaudertasche aus Deutschland zu ermitteln. „Ich liebe es, so einen fertigen Typen zu spielen“, sagt Ofczarek. Die Figur habe wahnsinnig viel Futter und unzählige Abgründe, in die man blicken kann.