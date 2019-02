Philipp Hochmair

Schauspieler wollte Hochmair – nach einem kurzen Ausflug in Richtung Malerei und Grafik – schon immer werden. Das entsprechende Studium absolvierte der polyglotte Weltenbummler in Wien (u. a. bei Klaus Maria Brandauer) und in Paris. Mit 30 war er schon im Ensemble des Wiener Burgtheaters, wo er in vielen großen Rollen beeindruckte, aber auch Solo-Projekte wie „ Werther!", eine Auseinandersetzung der etwas anderen Art mit Goethes Briefroman, realisierte er.

Als ihm Wien zu eng wurde, ging Hochmair ans Hamburger Thalia Theater, an dem er die wichtigsten Partien der Weltliteratur spielte. Und nun ist er als freischaffender Schauspieler unterwegs, denn an Angeboten mangelt es nicht. Auf einen Rollentyp oder gar ein Genre lässt er sich ohnehin nicht reduzieren. Das macht auch seine künstlerische Einzigartigkeit aus.