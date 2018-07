Philipp Hochmair: "Ich stelle mich voll zur Verfügung“

Philipp Hochmair trifft man auch in Filmen an, wo man ihn am wenigsten erwartet. In einer kolumbianischen Produktion beispielsweise, die in Kuba gedreht wurde und von dem Schicksal eines sehr alten Ehepaars in Havanna erzählt. Im Leben dieser Leute taucht plötzlich Philipp Hochmair als Hehler auf, raucht provokant Zigarre und verkauft gestohlene Wertsachen auf dem Schwarzmarkt.

Wie er da hinein geraten ist, in diesen kleinen Film namens „ Candelaria“ (Kinostart: Freitag), kann sich Hochmair selbst nicht genau erklären: „Es ist für mich ein großes Rätsel“, sagt der 43-jährige Schauspieler aufgeräumt im KURIER-Gespräch: „Aber danach ist die Freude darüber, dass es so gut geworden ist, umso größer.“

Hochmair gilt als Berserker der Schauspielkunst. Egal, ob auf der Bühne, im Kino oder Fernsehen – er sucht (fast) immer den Grenzgang. Als ehemaliges Ensemble-Mitglied des Burgtheaters spielt er etwa eine gerockte Version von „Jedermann Reloaded“ und tritt als böser Politiker namens Joachim Schnitzler in der TV-Serie „Vorstadtweiber“ auf. Im Arthouse-Kino stach er in Händel Klaus’ „Kater“ als schwuler Mann in der Beziehungskrise hervor, in dem Drama „Tiere“ als untreuer Ehepartner von Birgit Minichmayr.