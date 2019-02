Bei " Bauer sucht Frau" verhilft sie einsamen Landwirten zu ihrem Liebesglück, beim ROMY-Voting hofft Arabella Kiesbauer auf die Zuneigung des Publikums: Die ATV-Moderatorin ist heuer in der Kategorie "Show/ Unterhaltung" nominiert.

Arabella Kiesbauer, in Wien geborene Tochter einer deutschen Schauspielerin und eines Maschinenbauingenieurs aus Ghana, hat viele Gesichter: In den späten 80er-Jahren präsentierte sie gemeinsam mit Christian Clerici das ORF-Jugendmagazin „X-Large“, in den 90ern wurde sie mit „ Arabella“ zur Ikone des Talkshow-Booms im deutschen Privatfernsehen. Ab 2002 stand sie wieder für den ORF auf der Studiobühne und verhalf hoffnungsvollen „Starmania“-Kandidaten zu einem (Kurz-)Auftritt im Rampenlicht. Nach vielen arbeitsintensiven Jahren trat Kiesbauer kürzer und konzentrierte sich aufs Wesentliche: die Familie. Und einzelne Aufträge, die ihr Spaß machten, die Moderation des Opernballs oder des „Kiddy Contest“ zum Beispiel.

Quotenerfolg