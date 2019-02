Barbara Schöneberger und Alfons Haider

Schlagfertig, humorvoll, liebenswürdig: Diese Eigenschaften machen Barbara Schöneberger zum Inbegriff des Publikumslieblings im deutschsprachigen Raum.

So auch im ORF, wo die 44-Jährige gemeinsam mit Alfons Haider aufs Launigste die „ Starnächte“ präsentiert – was nun beiden die ROMY-Nominierung einbrachte.

Auch bei RTL sorgt die zweifache Mutter bei „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit den TV-Granden Gottschalk & Jauch für Schwung. Bei der ARD wiederum garantiert das Multialent dafür, dass man sich doch für die Song-Contest-Ausscheidung interessiert. Und für den NDR talkt sie seit 2008 des Nächtens.

Film-Freuden

Auf der Leinwand war und ist sie ebenfalls präsent: Schöneberger spielte in Filmen wie "Der Himmel kann warten" (1999), "Keinohrhasen" (2007) und "Männerherzen … und die ganz große Liebe" (2011). Derzeit ist sie in Österreichs Kinos in „Love Machine“ zu sehen, in der sie Thomas Stipsits zu begeistern weiß.

Seit Herbst 2015 trägt eine (höchst erfolgreiche) Zeitschrift ihren Namen: Bei Barbara ist Schöneberger auch festes Redaktionsmitglied.Ein lang anhaltender Fluch über Barbara Schöneberger wurde 2016 in Wien beendet: In der Hofburg wurde sie erstmals überhaupt live mit einem relevanten TV-Preis, der goldenen ROMY in der Kategorie Show/Unterhaltung, ausgezeichnet.