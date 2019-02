Eben wurde Armin Wolf von einem Fachmagazin zum "Journalist des Jahres" gekürt. Claus Kleber, Anchor des ZDF-" heute-journal" meinte in seiner Laudatio: "Man hat Armin Wolf den Vorwurf gemacht, seine Interviews fühlten sich wie Verhöre an. Wissen Sie was: Da ist was dran. Es sind höfliche Verhöre, wenn es sowas gibt, mit Einstecktuch sozusagen. Aber Verhöre. Nur muss einer, der sich anschickt, die Politik eines Landes zu bestimmen, das schon aushalten. Das ist dann auch nicht Abendunterhaltung, auch wenn es sehr unterhaltend werden kann. Das ist eine Säule demokratischer Ordnung."

Man muss Wolfs auf akribische Vorbereitung basierenden Interview-Stil nicht mögen, aber er zieht diesen konsequent durch - bis hin zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Das macht Wolf so wichtig für die ORF-Information, was die ROMY-Jury mit dieser Nominierung nach längerer Pause anerkennt - und mag heimische Politiker trösten.