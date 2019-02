Das passende Wort wäre „geil“, so viel Erfolg hat die Komödie „Love Machine“ an den Kino-Kassen. Kein Wunder, wird der Callboy wider Willen, um den es geht, doch von Thomas Stipsits gegeben. Und so viel lässt sich behaupten: Er bringt nicht nur Frauen damit Freude.

Die eher verdrießliche Seite zeigte der gebürtige Leobner vor Weihnachten hingegen in der ORF-Stadtkomödie „Geschenkt“, gedreht nach einem Roman von Daniel Glattauer. Das Grantige konnte aber mehreren Hunderttausend nicht vergraulen, die blieben vor dem TV-Schirm sitzen und sorgten damit für eine Top-Quote.

Mittlerweile müssen die sich aber wieder erhoben haben, denn das einstige „hinterfotzige Kleinkunstwunder“ tourt gerade als One-Man-Comedy-Show („Stinatzer Delikatessen“) quer durch Österreich - und gastiert in durchwegs ausverkauften Häusern.