Herbert Prohaska

Ich sag mal so: Er hat mit der Wiener Austria etliche Titel geholt, wurde in Italien Meister und Cupsieger, schoss 1977 mit dem "Spitz von Izmir" das österreichische Nationalteam zur Weltmeisterschaft - so wird man als Spieler zur Legende. Dementsprechend wurde der 63-jährige Wiener 2004 zum Fußballer des 20. Jahrhunderts gewählt. Jahrhundert-Austrianer ist überdies sowieso.

Nach der aktiven Karriere hinterließ er auch als Trainer seine Spuren im österreichischen Fußball. Erst bei der Austria, mit der Meister und Cup-Sieger wurde, danach beim Nationalteam, das er als Teamchef zur Weltmeisterschaft 1998 führte.