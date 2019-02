Bäumers Schauspielausbildung begann an der Scuola Teatro Dimitri in Verscio in der Schweiz und wurde in Hamburg im Studio 033 und an der Hochschule für Musik und Theater vervollständigt. Bereits während dieser Zeit gelang ihr der Durchbruch mit Detlev Bucks Filmkomödie Männerpension. Für ihre Rolle in Oskar Roehlers "Der alte Affe Angst" wurde Marie Bäumer 2002 mit dem Bayerischen Filmpreis und dem Preis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet, denen noch viele weitere Auszeichnungen folgten.



Spätestens seit "Der Schuh des Manitu" kennt sie auch jedes Kind. Neben ihrer Film-Karriere spielt sie auch Theater. So war Bäumer 2007 und 2008 im "Jedermann" die bloßfüßige Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen.