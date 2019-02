Wochenlang war „100 Dinge“ in den Top Ten der österreichischen Kino-Charts und damit nicht minder erfolgreich wie in Deutschland. Das ist mit ein Verdienst von Matthias Schweighöfer, der in dieser Komödie von Florian David Fitz mit tieferen Sinn, hoher Gag-Dichte und viel Tempo Buddy, Body und Charme zeigte. So machte Konsum-Kritik Tausenden Spaß und der Film zeigte, warum Schweighöfer einer der beliebtesten deutschsprachigen Schauspieler ist – wenn er nicht gerade Regie führt, schreibt, musiziert oder sich um die Geschäfte seines Film- und Streaming-Imperiums Pantaflix kümmert. Kein Wunder also, dass 37-Jährige für die ROMY nominiert ist.

Matthias Schweighöfer wurde 1981 in der früheren DDR in eine Schauspielerfamilie geboren – Eltern, Großvater und Onkeln sind Schauspieler. Schon als Kind stand er auf Theaterbühne, die Schauspiel-Ausbildung aber streift er eher nur. 1997 stand er im TV-Film „Raus aus der Haut“ dann trotzdem erstmals für eine kleine Rolle vor der Kamera.Der Beginn einer Karriere, die man im Grunde an seinen Auszeichnungen abarbeiten könnte: Bereits 2001 erhielt Schweighöfer den Förderpreis des Deutschen Fernsehpreises für den TV-Film „Verbotenes Verlangen – Ich liebe meinen Schüler“ mit Marion Mitterhammer.