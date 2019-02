Juergen Maurer, 1967 in Klagenfurt geboren, verkörpert, im besten Sinn des Wortes, Talent pur. Obwohl er zur ersten Schauspieler-Riege zählt, hat er nie eine Schauspielschule besucht. Eigentlich wollte er Kunsterzieher werden, drei Jahre hat er an der Akademie der bildenden Künste Grafik studiert.

Ungewöhnlich an ihm ist auch eine weitere Abzweigung in seinem Schauspieler-Leben: 16 Jahre, bis 2012, war Maurer fixes Ensemblemitglied des Burgtheaters. Er wäre dort der letzte verbeamtete Schauspieler gewesen – hätte er es gewollt. Er wollte nicht!

Immerhin aber hat ihm die Homepage der Burg einen Job in Paris verschafft, weil Regisseurin Zabou Breitman und Dirigent Philippe Jordan dort sein Bild entdeckten: An der Opera National de Paris spielte Maurer 2014 die einzige Sprechrolle in Mozarts "Entführung aus dem Serail", den Bassa Selim. Und 2015 war er als desillusionierter Realpolitiker Hoederer in Jean-Paul Sartres Drama "Die Schmutzigen Hände" im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten zu sehen. Da ist es zu bedauern, dass für die Bühne wohl jetzt die Zeit fehlt, steht er doch u. a. für die österreichisch-britische Highend-Serie „Liebermann – Vienna Blood“ vor der Kamera.