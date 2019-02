Sie ist die Gewinnerin im „ Amokspiel“: Franziska Weisz gerät in der SAT.1-Verfilmung von Sebastian Fitzeks Thriller als Polizeipsychologin in das via Radio geführte grausame Spiel um Leben und Tod eines Geiselnehmers. Der scheint auch über sie und ihr Trauma Bescheid zu wissen. Aus dem Psychoduell entwickelt sich letztendlich ein Politthriller, der von Weisz mit viel Einfühlungsvermögen und starker physischer Präsenz geprägt wird.

Präsenz ist das Stichwort: Die gebürtige Breitenfurterin war in den vergangenen Monaten viel am Bildschirm im Einsatz. Bei SAT.1 noch mit der „Der Staatsfeind“ mit ihrem „letzten Bullen“ Henning Baum, beim „Joshua Profil“, ebenfalls eine Fitzek-Verfilmung, auf RTL. Vor allem aber zeigt Weisz in der ARD regelmäßig als „Tatort“-Ermittlerin Julia Grosz an der Seite von Wotan Wilke Möhring auf. Eben abgedreht hat die 38-Jährige das von Nikolaus Leytner inszenierte Thrillerdrama „ Südpol“ für den BR und ORF.

Ganz vorne steht Vielfach-Talent Franziska Weisz auch in einem ganz anderen Metier - wenn sie mit ihrer Band „Jawoi!“ auf der Bühne auftritt.