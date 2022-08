Valneva-Impfstoff erst ab heute verfügbar + US-Berater Fauci hört auf

Wegen Lieferverzögerungen kommen 74.000 Dosen des Corona-Impfstoffs Valneva erst am Dienstag nach Österreich. Erwartet wurde der Impfstoff bei einem Großhändler in Oberösterreich eigentlich bereits am Montag, der Lkw hing jedoch noch in Deutschland fest, sagte eine Sprecherin des Pharmaunternehmens am Montagabend der APA. Die Weiterverteilung in die Bundesländer soll sich nicht verzögern.