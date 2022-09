Corona: Stadt Wien ersucht um PCR-Test vor Schulstart

Allerdings empfiehlt auch das Ministerium auf freiwilliger Basis die Durchführung von Tests zu Schulbeginn. Wie schon im Vorjahr sollen die Schülerinnen und Schüler nach Möglichkeit am ersten Schultag bereits mit einem gültigen (PCR-)Test in die Schule kommen. Außerdem werden in der ersten Schulwoche am Montag, Dienstag und Mittwoch an allen Schulen Antigentests angeboten, die Schüler, Lehrer und Verwaltungspersonal nutzen können. Für die zweite Schulwoche bekommen die Schüler auf Wunsch drei Antigen-Schnelltests für die Verwendung daheim mit, um sich etwa Sonntagabend oder Montagfrüh zu testen.

Die Wiener Stadtregierung verwies in ihrer Aussendung am Samstag auf die generellen Regeln für den Herbst in den Schulen: Für alle Kinder bis inklusive der 4. Schulstufe, die positiv getestet wurden, ist der Besuch der Schule in ganz Österreich nicht zulässig. Positive Kinder unter elf Jahren dürfen auch nicht Kindergarten und Hort besuchen, da für sie das durchgehende Tragen einer FFP2-Schutzmaske nicht vorgesehen ist.

Symptomlose Lehrer und Schüler ab der Sekundarstufe I (Mittelschule, AHS-Unterstufe) dürfen hingegen trotz Infektion mit einer FFP2-Maske in den Unterricht kommen.

An Pflichtschulen (die in Länder-Kompetenz fallen) werden in der Mehrzahl der Bundesländer symptomlose Corona-infizierte Lehrkräfte allerdings nicht in der Klasse stehen dürfen. Wien und das Burgenland haben diesen strengeren Weg bereits Ende Juli bekanntgegeben, zuletzt zogen auch Niederösterreich und Salzburg nach. In der Steiermark und Vorarlberg darf dort dagegen mit FFP2-Maske unterrichtet werden. Oberösterreich geht einen Mittelweg: Dort dürfen nur Volksschul-Lehrkräfte nicht mit Infektion in die Klasse.