Valneva-Impfungen starten noch diese Woche

Auch seitens des Landes Tirol betonte man auf APA-Anfrage, dass das Valneva-Kontingent beim Bund umgehend abgerufen werde, sobald dies möglich ist. "Der Zeitpunkt der Lieferung sowie die Menge an Impfstoff, der für Tirol zur Verfügung steht, wird seitens des Gesundheitsministeriums noch im Detail mitgeteilt", hieß es. Sobald die Auslieferung, die in Tirol in einem ersten Schritt an die Impfzentren erfolge, stattgefunden hat, könne der Impfstoff bei der Termin-Buchung über www.tirolimpft.at bzw. direkt vor Ort in den Impfzentren ausgewählt werden, so das Land.

"Noch können wir keinen Impfstoff bestellen, weil die Menge noch auf null gestellt ist", sagte auch Rainer Pusch, Impfkoordinator des Landes Salzburg, am Montagnachmittag zur APA. "Wir werden aber informiert, sobald das möglich ist und gehen nicht von einer Verzögerung aus." Die Nachfrage nach dem Valneva-Impfstoff sei derzeit allerdings gering, es gebe nur vereinzelt Anfragen. Dies dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass der Impfstoff nur für die Altersgruppe der 18- bis 50-Jährigen zugelassen ist und es nur für die erste und zweite Impfung eine Empfehlung gebe, so Pusch. "Wir tun uns also schwer, wenn etwa ältere Personen Interesse zeigen oder jemand nach zwei mRNA-Impfungen lieber den Valneva-Impfstoff hätte."