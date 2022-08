Valneva-Impfstoff ab Mittwoch in Salzburg erhältlich

In Salzburg ist das Interesse für eine Corona-Schutzimpfung zwei Wochen vor Schulbeginn etwas stärker geworden. "Es wird jetzt wieder vermehrt geimpft, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es früher hatten", sagte Holger Förster, Impfreferent der Salzburger Ärztekammer, bei einem Online-Pressegespräch am Dienstag. Der neue Corona-Totimpfstoff "Valneva" wird ab morgen, Mittwoch, in den Impfstraßen in St. Johann im Pongau und beim Salzburger Hauptbahnhof angeboten.

Die Rückfragen für Valneva sind laut Rainer Pusch, Impfkoordinator des Landes Salzburg, derzeit "nicht sehr ausgeprägt". Das könne auch daran liegen, dass dieser Impfstoff nur für die erste und zweite Dosis der Erstimpfung und für 18- bis 50-Jährige zugelassen ist. Vorerst wurden für den Pongau 50 Dosen und für die Stadt Salzburg 150 Dosen bestellt.

300 Impfordinationen

Die Auffrischungsimpfungen, also der dritte und vierte Stich, könnten jetzt entsprechend der Empfehlungen in rund 300 Impfordinationen und in den Impfstraßen, die es in allen Salzburger Bezirken gibt, abgeholt werden. "Wir sind gut vorbereitet, noch mehr Impfungen durchführen zu können, sagte Impfreferent Förster.

Alle derzeit sechs zugelassenen Corona-Impfstoffe würden ihren Zweck zur Verhinderung von schweren Krankheitsverläufen "hervorragend erfüllen", die Schutzimpfung sei das wichtigste Mittel in der Bekämpfung der Corona-Pandemie, betonte Pusch. Er und Förster rieten dazu, sich für einen ausreichenden Schutz im Winter jetzt impfen zu lassen und nicht auf die Genehmigung der an die Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe zu warten.

Winter-Welle abfangen

"Wir wissen nicht, ob der angepasste Impfstoff einen relevanten Vorteil bringt", gab der Impfkoordinator zu bedenken. "Wir liegen sehr weit oben in unserer Immunabwehr", ergänzte Förster. Die Impfung gebe für vier Monate eine sehr gute Immunantwort, dann sinke diese wieder. "So werden wir die erwartete Welle, die im Winter auf uns zu kommt, besser abfangen können."

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Landesstatistik im Bundesland Salzburg am Dienstag mit 269,8 österreichweit (380) im unteren Bereich. 2.063 Personen waren aktiv infiziert. 30 Covid-Patienten wurden in Salzburger Spitälern betreut, aber keiner davon in einer Intensivstation. Die Reproduktionszahl betrug 0,97 Prozent.