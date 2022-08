Experte Klimek befürwortet Normalbetrieb an Schulen

Im kommenden Schuljahr wird es - anders als vergangenen Herbst - zunächst weder Test- noch Maskenpflicht geben. Für Komplexitätsforscher Peter Klimek ist das auch vertretbar. Strengere Sicherheitsmaßnahmen in den Schulen hätten nur einen überschaubaren Effekt, nachdem es in der breiten Gesellschaft fast nirgends mehr Maskenpflicht gibt und kaum noch getestet wird. "Man kann das einfach nicht trennen von dem, was sich in der Gesamtbevölkerung an Infektionsniveau abspielt."

Es werde mehr Cluster an den Schulen geben als im vergangenen Schuljahr, erwartet Klimek, der am Complexity Science Hub (CSH) Vienna und der Medizin-Uni Wien forscht. Um diese zu reduzieren, müsste man allerdings angesichts der hohen Übertragbarkeit von Omikron einen unverhältnismäßig hohen Aufwand betreiben, so Klimek gegenüber der APA. "Seit Omikron ist Screening mit Testen nur noch mit sehr großem Aufwand sinnvoll, von daher würde das vielleicht sogar eine falsche Sicherheit vorgaukeln." Dazu komme, dass Kinder in der Regel die am wenigsten vulnerable Gruppe sind.