Mehrzahl der Länder lässt Covid-positive Lehrer nicht unterrichten

In der Mehrzahl der Bundesländer werden symptomlose coronainfizierte Lehrkräfte an Pflichtschulen nicht in der Klasse stehen dürfen. Wien und Burgenland haben dies bereits Ende Juli bekanntgegeben, nun zogen auch NÖ und Salzburg nach, Kärnten tendiert ebenfalls in diese Richtung. In der Steiermark und Vorarlberg darf dagegen mit FFP2-Maske unterrichtet werden. OÖ geht einen Mittelweg: Dort dürfen nur Volksschul-Lehrkräfte nicht mit Infektion in die Klasse.

Generell gilt in Österreich die Vorgabe, dass symptomlose Infizierte arbeiten gehen dürfen, wenn sie durchgängig eine FFP2-Maske tragen. Das sollte nach dem Willen von Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) auch für den Schulbereich gelten - Lehrer sollten also trotz Infektion mit FFP2-Maske unterrichten und Schüler (ausgenommen Volksschüler) ebenfalls mit FFP2-Maske den Unterricht besuchen dürfen. Bei den Lehrern ist der Bund allerdings nur Dienstgeber der AHS- und BMHS-Lehrer - an den Pflichtschulen sind dies die Länder, sie können daher für ihre Beschäftigen andere Vorgaben machen.