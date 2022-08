Schüler trugen Schutzmasken oft nicht korrekt

Resultat: Selbst mit einer Lehrkraft in der Klasse hatten weniger als zwei Drittel der Schüler ihre Maske korrekt auf. Ohne Lehrer in der Klasse (also vor allem in der Pause) war es dann nur mehr ein knappes Drittel. Außerhalb des Klassenzimmers, also etwa am Gang, trugen 58 Prozent ihre Masken ordnungsgemäß.

Auch die Art der Maskenpflicht-Verletzung wurde abgefragt: Ohne Lehrer im Klassenzimmer dominierte jene Variante, in der weder Mund noch Nase bedeckt waren. Mit Lehrer im Klassenzimmer bzw. außerhalb der Klasse war der "Nasenbär" vorherrschend (Mund bedeckt, Nase unbedeckt). Vereinzelt ordneten sich die Schüler sogar der originellen Variante "Mund unbedeckt, Nase bedeckt" zu.