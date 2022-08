Corona-positive Lehrer im Unterricht: Direktoren eher skeptisch

Auch infizierte Schüler sollten nach Bodais Meinung daheimbleiben. Immerhin gehe es um maximal zwei Wochen und bei Schülern über 14 Jahren entstünden dadurch für Eltern in der Regel kaum Betreuungsprobleme. AHS-Direktorensprecherin Zins will den Eltern ebenfalls empfehlen, infizierte Kinder daheimzulassen, "zum Auskurieren und zum Schutz der anderen" - falls die Richtlinien des Bildungsministeriums das zulassen. Sie rechnet allerdings auch damit, dass hier der Schutz im Vordergrund stehen wird. Noch kenne sie die genauen Vorgaben des Ministeriums nicht, diese sollen erst am 29. August bekanntgegeben werden. Eine besondere Erleichterung für den Schulbetrieb bringt die Möglichkeit, infiziertes Personal einzusetzen, aus ihrer Sicht jedenfalls nicht.

Auch auf den Verlauf der Pandemie werde diese Maßnahme allein "keinen wesentlichen Einfluss" haben, wie Molekularbiologe Ulrich Elling vom Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zuletzt im "Standard"-Interview meinte. Er sprach sich gegen Sonderregelungen für Lehrer aus. Gleichzeitig betonte Elling, dass er eigentlich für die Beibehaltung der Quarantäne für alle Personen wäre, nicht nur im Bildungssektor.

Für das kommende Schuljahr hoffen die beiden Direktoren-Sprecher, dass die Schulen wieder eine gewisse Autonomie bei den Schutzmaßnahmen bekommen. Die Regel, dass ab zwei Infektionen in einer Klasse der Unterricht fünf Tage lang im Distance Learning erfolgen kann, hat etwa aus ihrer Sicht auf jeden Fall bei der Vermeidung von Clustern geholfen.

Zins würde auch für den verstärkten Einsatz von CO2-Messgeräten plädieren, damit das Lüften in den Klassen effizienter gestaltet werden kann. In Niederösterreich seien diese im vergangenen Jahr in den Kindergärten und Pflichtschulen eingesetzt und teilweise auch an den höheren Schulen angeschafft worden. An Bodais Schule sind CO2-Ampeln bereits in jeder Klasse im Einsatz. Den Wunsch nach mehr Luftreinigungsgeräten sehen die beiden an den Schulen hingegen nicht. "Das ist eine Diskussion, die eher von außen kommt", verwies er etwa auf den Geräuschpegel.

Luftreinigungsgeräte sind im vergangenen Schuljahr laut einer aktuellen Anfragebeantwortung durch Bildungsminister Martin Polaschek auch nur selten zum Einsatz gekommen. So wurden an den rund 900 Bundesschulen (AHS, berufsbildende mittlere und höhere Schulen/BMHS) 777 Klassen und Sonderunterrichtsräume identifiziert, die nicht oder nur schwer per Fenster zu lüften waren. Für diese wurde ein Bedarf von 2.274 Luftfiltergeräten errechnet, abgerufen wurden von den Bildungsdirektionen hingegen nur 1.729.

"Da kein weiterer Bedarf gemeldet wurde, ist davon auszugehen, dass all jene Räume, für welche ein tatsächlicher Bedarf (keine Stoß- oder Querlüftung möglich) bestand, mit der erforderlichen Zahl an Luftreinigern ausgestattet wurden", heißt es in der Antwort auf die SPÖ-Anfrage. In dieser wird auch betont, dass die Schulen in den vergangenen Jahren "grundsätzlich" gelernt hätten "mit der Pandemie zu leben", geeignete Hygiene- und Präventionsmaßnahmen bedarfsgerecht anzuwenden und an das Risiko am jeweiligen Schulstandort anzupassen.