Kimberger: "Lehrer wurden beschimpft und unter Druck gesetzt"

Dass sich der Heimunterricht anhaltandere Beliebtheit erfreut, bedeutet einen erheblichen Mehraufwand für Schulen und Lehrer. Schulpflichtige Kinder, die daheim unterrichtet werden, müssen am Ende des Schuljahres erfolgreich an der „Externistenprüfung“ teilnehmen. Nur dann können sie in die nächste Schulstufe aufsteigen. Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Externistenprüfung sei für die Lehrer ein enormer inhaltlicher und bürokratischer Aufwand, meint Lehrergewerkschafter Paul Kimberger gegenüber dem KURIER.